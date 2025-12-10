Карты «Мир» будут работать даже после истечения срока действия

Карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе

Банки договорились, что карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе. Об этом пишет ТАСС, приводя слова генерального директора НСПК Дмитрия Дубынина.

«Сегодня продление — исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру», — сказал он.

Такая функция стала применяться банками в период пандемии коронавируса, когда у граждан не было возможность посещать банковские отделения, уточнил Дубынин.

До этого депутаты Госдумы приняли закон, позволяющий Росфинмониторингу получать данные о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), с помощью единого платежного QR-кода, а также карт «Мир».

В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор отмечает рост числа жалоб граждан на необоснованную блокировку счетов, что свидетельствует о перегибах в борьбе с мошенничеством.

Ранее банки прокомментировали возможную массовую замену карт Visa и Mastercard на «Мир».