Депутаты предложили сократить рабочий день россиян до шести часов

В Госдуму внесли проект о сокращении рабочего времени россиян до шести часов

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о сокращении рабочего дня россиян до 6 часов. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Целью документа, как говорится в пояснительной записке, является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю, то есть не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели.

Авторы инициативы заявили, что сокращение рабочего дня «обусловлено ускорением научно-технического прогресса и автоматизацией производства».

Они считают, что это решение позволит увеличить производительность труда за счет повышения ответственности и мотивации работников, обеспечить рост уровня жизни, приведет к уменьшению уровня стресса и выгорания, окажет плодотворное влияние на здоровье граждан, повлечет повышение уровня зарплат за счет сверхурочных.

Кроме того, отмечают депутаты, освободившееся время трудящиеся смогут проводить с семьей, что может благотворно сказаться на демографической ситуации и социализации подрастающего поколения.

В случае принятия закона не потребуется выделения дополнительных средств, покрываемых за счет бюджета страны, добавили парламентарии.

Накануне управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев предупредил, что сокращение рабочего дня снизит доходы россиян.

Ранее сообщалось, что 5 млн россиян может затронуть скрытая безработица.