На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Омбудсмен защитила командира «Ахмата» Алаудинова от несправедливой критики

Москалькова: командир спецназа «Ахмат» Алаудинов подвергся критике в соцсетях
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов оказался в центре критики в социальных сетях. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram.

«Неприятно и горько наблюдать волну критики, развернувшуюся в соцсетях против Героя России, боевого генерала Апти Алаудинова», — отметила она.

По словам омбудсмена, в адрес Алаудинова распространяются негативные высказывания со стороны медийных персон и пользователей соцсетей. Москалькова при этом не уточнила причины критики и не привела конкретных примеров. Она подчеркнула, что подчинённые командира участвовали в операции «Поток» в районе Суджи, а сам Алаудинов с первых дней военных действий находится на передовой.

Москалькова отметила, что подобные высказывания «несправедливы и наносят удар в спину настоящему патриоту и защитнику Отечества».

До этого Апти Алаудинов обвинил военных корреспондентов Telegram-канала «Операция Z» в работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ), резко отреагировав на одну из публикаций. Недовольство Алаудинова вызвала публикация, где показывалось, как по городу Судже Курской области ездят «натовские журналисты и делают съемки» и задавался вопрос: «Интересно, что скажет Алаудинов?»

Ранее Алаудинов раскритиковал предложенный Трампом план по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами