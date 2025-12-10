Омбудсмен защитила командира «Ахмата» Алаудинова от несправедливой критики

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов оказался в центре критики в социальных сетях. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram.

«Неприятно и горько наблюдать волну критики, развернувшуюся в соцсетях против Героя России, боевого генерала Апти Алаудинова», — отметила она.

По словам омбудсмена, в адрес Алаудинова распространяются негативные высказывания со стороны медийных персон и пользователей соцсетей. Москалькова при этом не уточнила причины критики и не привела конкретных примеров. Она подчеркнула, что подчинённые командира участвовали в операции «Поток» в районе Суджи, а сам Алаудинов с первых дней военных действий находится на передовой.

Москалькова отметила, что подобные высказывания «несправедливы и наносят удар в спину настоящему патриоту и защитнику Отечества».

До этого Апти Алаудинов обвинил военных корреспондентов Telegram-канала «Операция Z» в работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ), резко отреагировав на одну из публикаций. Недовольство Алаудинова вызвала публикация, где показывалось, как по городу Судже Курской области ездят «натовские журналисты и делают съемки» и задавался вопрос: «Интересно, что скажет Алаудинов?»

Ранее Алаудинов раскритиковал предложенный Трампом план по Украине.