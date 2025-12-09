Остров научных сокровищ: как ученые заново открывают природу Дальнего Востока

В XIX веке Сахалин был главной каторгой Российской империи — заключенные добывали там уголь и строили дороги. В XX веке юг острова назывался Карафуто и принадлежал Японии — об этом до сих пор напоминают заброшенные маяки, тоннели в скалах и остатки синтоистских храмов. А в наши дни молодые ученые со всей России изучают дикую природу Сахалина на современной биостанции и двигают науку вперед при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

И то да се, и все-все-все

«Дальний Восток — это другая планета по сравнению с Европейской Россией», — говорит морской биолог Александр Кокорин. «Здесь все другое, все непохоже, все богаче, пышнее, зеленее. Для каждого ученого, с кем я разговаривал, здесь просто рай, просто мекка».

Чтобы найти место для биостанции, исследователи вдоль и поперек объехали юг Сахалина, и оказавшись на мысе Анастасия в заливе Анива, поняли, вот оно — место с фантастическим разнообразием неизученных животных и растений, многие из которых, благодаря островной изоляции, встречаются только здесь.

Все дело в уникальном расположении: с востока биостанция «Анива» закрыта от волн одноименным мысом, с юга — островом Хоккайдо. Холодное Охотское море встречается здесь с теплыми водами Японского, и эта встреча заметно способствует биологическому разнообразию. Отсутствие современного человека в этих краях тоже хорошо для природы, и хотя в XX веке залив успел подвергнуться антропогенному влиянию, все же сохранил множество уникальных экосистем.

«Я думала, что раз уже бывала здесь, никаких «вау» и «вах» больше не будет. Но все равно случилось. Невозможно привыкнуть к этим потрясающим видам скал, зарослей, берегов, птиц, ларг — настолько это великолепно и божественно», — признается ботаник Надежда Зуева.

Добраться сюда по суше практически невозможно — только морем, и то с оговорками: небольшой катер способен зайти в бухту лишь во время прилива и в хорошую погоду. Ученым вообще приходится постоянно уточнять у сахалинской природы, как она относится к их затеям — тут все проверяется на прочность своенравным морем, палящей жарой и проливными дождями.

А главным инспектором остается ближайший сосед — сахалинский медведь, с которым ученым приходится делить территорию наблюдений.

Хорош тем, что плохо изучен

Строительство биостанции, которое финансирует фонд «Вольное Дело», ведется здесь одновременно с научными работами: ученые живут на временной, но уже очень прилично оснащенной базе, а рабочие тем временем возводят полноценный исследовательский центр — с лабораториями и общежитиями для ученых и студентов.

За один полевой сезон здесь успевают провести несколько экспедиций — в них принимают участие победители организованного фондом грантового конкурса. Это ученые самых разных специальностей: от биохимиков и биофизиков до климатологов и вирусологов. Сейчас их задача — картографировать эту часть острова, определить точки наблюдений за животными и оценить научный потенциал территории — хотя уже ясно, что он огромен.

«Сахалин хорош тем, что плохо изучен», — объясняет морской биолог Ирина Екимова. «Это уникальное место для проведения исследований по биоразнообразию, потому что позволяет охватить практически все, что нужно — в пешей доступности у нас есть и песок, и ил, и скалы замечательные. Здесь очень много животных, много видов. Мы в экспедиции третий день и понимаем, что нам нужен дождь или снег или какой-нибудь катаклизм, чтобы успеть обработать уже собранный материал».

Жизнь на «Аниве» кипит с раннего утра: над водой торчат трубки снорклеров, между берегом и дайв-спотом курсирует катер с водолазами, неподалеку сосредоточенно стучат молотками строители.

Все до одного участники экспедиции выглядят так, будто заняты самым увлекательным делом на свете: паразитологи собирают с морского ежа облепивших его хищных улиток, морские биологи выуживают из водорослей редкие микроорганизмы, лихенологи (специалисты по лишайнику) напряженно вглядываются в зелёные островки на обломках старых советских бункеров.

«Здесь, на месте развалин японского и советского времени, обитают самые разные растения, в том числе краснокнижные. Вот, например, аралия сердцевидная, она использовалась в традиционной японской и китайской медицине. На Сахалине десятки краснокнижных видов, а поскольку территория здесь труднодоступная, они будут очень хорошо сохраняться. Тем более, что здесь появится биостанция, и пригляд за природой будет в целом получше», — рассказывает главный хранитель гербария Московского университета Алексей Серегин.

Красные приливы и голубая экономика

Биостанция «Анива» — общее детище фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», МГУ имени М.В. Ломоносова и Сахалинского государственного университета. Основная часть команды «Анивы» — биологи с многолетним опытом работы на знаменитой Беломорской биостанции МГУ.

Разрастаясь, сахалинская биостанция планирует объединять и задействовать все эти ресурсы на благо фундаментальной и прикладной науки.

Помимо полевой лаборатории, у «Анивы» со временем появится молекулярная — на базе строящегося кампуса Сахалинтех. Студенты МГУ и Сахалинского университетов будут проходить на биостанции практику, а позже — участвовать в экспедициях уже в качестве молодых ученых.

«Мы хотим, чтобы фундаментальные научные проекты постепенно превращались на нашей биостанции в прикладные. Теоретическая база получает здесь пространство для экспериментов, проверку реальностью», — говорит директор биостанции «Анива», морской биолог Александр Семенов.

Такие превращения уже случаются — например, биолог Максим Кондратьев выяснил, что собранные им на биостанции мицеллярные грибы и бактерии умеют разлагать пластик. Это не первые известные микроорганизмы с такой суперспособностью, но кто знает — быть может, именно сахалинские помогут, наконец, разобраться со знаменитыми мусорными островами в океане.

Другая суперсила обнаружена у сахалинских лягушек и улиток — они вырабатывают криопротекторы и особые антифризные белки, благодаря чему спокойно переносят низкие температуры. Ученые изучают эти биологические механизмы, чтобы понять, можно ли позаимствовать их для сохранения органов при трансплантации или — в перспективе — для космических путешествий.

А если объединить возможность длительных наблюдений за природой с другими науками — например, математикой — можно строить модели и предсказывать природные явления — такие, как токсичные «красные приливы», которые губят морские и прибрежные экосистемы по всему миру. А резкие перепады температур в этой части острова дают материал для прогнозов о влиянии климатических изменений на морскую жизнь в любой точке планеты.

Александр Семенов уверен — такое сочетание природных условий и научной инфраструктуры обязательно простимулирует создание местных стартапов, привлечет инвестиции в научно-производственный сектор Сахалина и поспособствует развитию на Дальнем Востоке «голубой экономики» — стратегии экономического роста за счет бережного использования морских ресурсов.

Твин пикс, порт-ковш и тайны айнов

Путешественников, подъезжающих к биостанции с моря, встречают — прямо как агента Купера — две скалы. На одной из них когда-то стояли тории — ворота синтоистского храма, который, по всей видимости, тоже находился где-то поблизости. Японский период здесь вообще виден невооруженным глазом: осколки керамической посуды, а иногда и целые чашки хрустят под ногами на каждом шагу.

Биостанция «Анива» стоит на месте поселения Тисия, возникшего вокруг крупной фактории. Сорок лет, с 1905 по 1945 год, японцы заготавливали здесь лес и рыбу, чтобы затем отправить на Хоккайдо. Бухточка, в которой сегодня с масками и трубками дрейфуют биологи — бывший японский порт-ковш, типичное для Сахалина инженерное сооружение для стоянки и погрузки судов.

После 1945 года неподалеку выросла советская погранзастава Атласово, оставившая после себя менее романтичное наследство. «Огромное количество металла, мусора, проводов, полуразрушенные здания, старая техника, ржавые бочки из-под дизеля…», — с сожалением перечисляет Александр Семенов.

Нашлось на Крильоне занятие и для археологов — исследователи из МГУ и РАН как следует покопались в южносахалинском культурном слое и подтвердили, что сотни лет назад здесь находились стоянки айнов — древнего народа, чья культура старше шумерской и египетской вместе взятых.

Во время экспедиций археологи отметили на карте участки, где под землей прячутся древности — чтобы биологи случайно не соорудили на этом месте лабораторию. А со временем на станции планируют построить музей — чтобы посещающие «Аниву» туристы могли увидеть не только настоящее, но и прошлое этого места.

Йо-хо-хо и тюлени ларги

«На всем полуострове Крильон я не видел более красивого места», — признается Александр Семенов. И призывает любителей активного отдыха уже потихоньку собирать рюкзаки: «Здесь будет, чем заняться и на что посмотреть. Можно половить рыбу, можно поплавать рядом с ларгами — причем не нужно бросаться на их лежки, они сами приплывут и будут на вас смотреть. Здесь невероятные совершенно виды: туманы, сменяющиеся дождем и солнцем, перетекающие то в шторм, то штиль…».

Туризм на биостанции задуман как научно-образовательный — посиделок с гитарами у костра он не исключает, но это точно не то, ради чего стоит ехать в такую даль. А вот дайвинг, прогулки по эко-тропам и наблюдение за животными подарят такие впечатления и кадры, которые с лихвой оправдают путешествие на край света. И для этого совершенно необязательно быть ученым — любопытства и любви к природе вполне достаточно.