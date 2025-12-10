На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нижегородка украла 22 банки красной икры для новогоднего стола и попала на видео

В Нижнем Новгороде девушка украла из магазина 22 банки красной икры
В Нижнем Новгороде полиция раскрыла серию краж красной икры из магазина, подозреваемая трижды посетила торговую точку и вынесла 22 банки деликатеса общей стоимостью 67 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД области.

В полицию о пропаже красной икры сообщили сотрудники магазина. Стражи порядка просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили, что к исчезновению деликатеса причастна 26-летняя местная жительница.

Девушка трижды наведывалась в торговую точку, прятала банки с икрой под одеждой и уходила незамеченной. Ранее судимую нижегородку задержали, в общей сложности ей удалось украсть 22 банки икры общей стоимостью 67 тысяч рублей. В ходе допроса девушка призналась, что икру съела. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Бурятии девушка сожгла 500 тыс. рублей, чтобы избежать уголовного дела. Отец возлюбленного девушки хотел купить машину. Обвиняемая украла из тайника полмиллиона рублей, испугалась уголовного дела и сожгла деньги.

Ранее россиянин забыл, куда спрятал деньги, и вызвал полицию.

