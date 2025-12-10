Нижегородка украла 22 банки красной икры для новогоднего стола и попала на видео

В Нижнем Новгороде девушка украла из магазина 22 банки красной икры

В Нижнем Новгороде полиция раскрыла серию краж красной икры из магазина, подозреваемая трижды посетила торговую точку и вынесла 22 банки деликатеса общей стоимостью 67 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД области.

В полицию о пропаже красной икры сообщили сотрудники магазина. Стражи порядка просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили, что к исчезновению деликатеса причастна 26-летняя местная жительница.

Девушка трижды наведывалась в торговую точку, прятала банки с икрой под одеждой и уходила незамеченной. Ранее судимую нижегородку задержали, в общей сложности ей удалось украсть 22 банки икры общей стоимостью 67 тысяч рублей. В ходе допроса девушка призналась, что икру съела. Возбуждено уголовное дело.

