Россияне начали массово переходить с банковских вкладов на новый инструмент

В России на фоне снижения ключевой ставки отмечается переток инвесторов с банковских вкладов на облигации. Люди предпочитают инструменты с четко фиксированной доходностью, рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

По словам специалиста, текущий год в целом был «интересным» для инвесторов, особенно на фоне меняющейся ключевой ставки. Причем определяющим фактором в состоянии финансовых рынков была геополитика, отметил эксперт.

«Год был не очень удачным, не все ожидания реализовались. Российский инвестор выбирал облигации, это достаточно явная тенденция сейчас, — подчеркнул Кабаков. – Люди заходили в облигации и фонды ликвидности, они точно не проиграли».

В целом осторожные консервативные инвесторы в этом году убытков не понесли, а особенностью ситуации на рынке стала стабилизация курса рубля – вопреки прогнозам, он не слабел, заключил эксперт.

До этого эксперт по финансовым рынкам, инвестор Алексей Мокров сообщил, что в России цифровые активы в ближайшее время не смогут заменить традиционные инструменты для инвестирования. На данный момент в обычные банковские депозиты россияне вложили уже 62,7 триллиона рублей – это в разы больше оборотов любых стейблкоинов.

