В России связали слова Зеленского об энергетическом перемирии с выборами на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский внезапно вспомнил об энергетическом перемирии после призыва президента США Дональда Трампа провести выборы. На это указал военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

Он напомнил, что Россия уже предлагала перемирие на День Победы хотя бы в гуманитарных целях, однако ВСУ его не соблюдали. По его словам, Зеленский выдвинул предложение об энергетическом перемирии «чтобы переместить войска и получить оружие». Военный отметил, что «главные удары сейчас идут не только с воздуха».

«Начинаются выкрутасы, им надо отвечать на заявление Трампа [о выборах на Украине]. Самое главное — Киев не признает никаких территориальных уступок. Зеленский сейчас не может ставить какие-то условия, как будто он наступает. Он начинает вертеться, как уж на сковородке», — сказал Дандыкин.

До этого военный блогер Юрий Подоляка писал, что Владимир Зеленский решил дать согласие на энергетическое перемирие на фоне тяжелой ситуации на фоне «практически свершившегося» блэкаута в Киеве.

Ранее политолог раскрыл стратегию Украины на мирных переговорах.