Украину могут принять в ЕС в 2027 году по плану Трампа

WP: Трамп планирует ,что Украину возьмут в ЕС в 2027 году
Olivier Matthys/AP

Украина может присоединиться к Евросоюзу в 2027 году, согласно текущей версии мирного плана США. Об этом сообщил The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Издание пишет, что столь быстрое вступление Украины в ЕС беспокоит некоторые страны Евросоюза – например, Венгрию. Однако администрация президента США Дональда Трампа считает, что способна преодолеть противодействие Венгрии.

По информации WP, членство Украины в Евросоюзе будет способствовать развитию в стране торговли и инвестиций, а также может понизить уровень коррупции в стране.

Также в новой редакции плана Трампа предполагается прекращение огня, обмен территориями и создание демилитаризованной зоны, наподобие корейской, вдоль всей линии соприкосновения от Донбасса до Херсона. За ней планируется сделать еще одну зону, где будут запрещены тяжелые вооружения. О том, где именно будут проходить границы между Россией и Украиной, все еще идет спор, пишет WP.

В публикации сказано, что управление Запорожской АЭС может взять на себя США, а Украине предоставят гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО. Также стороны обсуждают ограничение численности украинской армии в 600-800 тысяч человек и использование сверх этого количества нацгвардии и других вспомогательных сил.

Напомним, что Россия настаивает на том, чтобы Украина вывела свои войска с подконтрольных территорий Донбасса. 9 декабря британский телеканал Sky News сообщал, что Украина может согласиться на требование России о передаче Донбасса.

Ранее Лавров обвинил Европу в нежелании завершить украинский конфликт.

