Рэперу Macan в армии пришли штрафы за нарушения ПДД

Mash: рэперу Macan на службе в армии пришли штрафы за нарушения ПДД
Росгвардия

Рэперу Macan, который недавно ушел в армию, пришли штрафы за нарушение ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Макану на службе в армии пришли штрафы на 19 тыс. рублей за нарушения ПДД — рэпер накатал их еще в начале года на своей BMW M5 и до сих пор не оплатил», — говорится в публикации.

По данным канала, артисту пришли штрафы за нарушение разметки и правил парковки. Один из них выписали еще в апреле 2025 года.

Также сообщается, что автомобиль BMW, на котором певец игнорировал ПДД и получал штрафы, никто не хочет покупать, поэтому артисту пришлось снизить цену до 8,5 млн рублей.

До этого в США обнаженный мужчина головой разбил лобовое стекло автомобиля. Видео появилось в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как полностью голый мужчина забирается на капот автомобиля и головой разбивает лобовое стекло, при этом транспорт находится в движении. После произошедшего на место прибыли медики, которые подверглись нападению со стороны мужчины.

Ранее петербуржец переехал автомобилем человека во дворе

