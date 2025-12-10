Госдума приняла закон о снижении возраста присяги

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о снижении с 18 до 14 лет возраста лиц, обязанных приносить присягу гражданина России при принятии гражданства. Это следует из информации в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в закон «О гражданстве Российской Федерации».

Согласно документу, решение о приеме в гражданство РФ считается недействительным, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для этого.

В первом чтении проект был принят еще 13 февраля. Авторами инициативы выступили депутаты Государственной думы во главе с председателем комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым.

В пояснительной записке к документу говорится, что снижение возраста принесения присяги необходимо «в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию РФ».

Присягу для получения гражданства РФ должны приносить все иностранные граждане и лица без гражданства, которые приобретают гражданство РФ по общему или упрощенному порядку, за исключением детей до 18 лет, недееспособных и тех, кто не может читать или говорить по состоянию здоровья, причем с 2023 года это стало обязательным условием. Непринесение или отказ от присяги в течение года ведет к прекращению гражданства.

Ранее в Госдуме предложили обязать спортсменов знать гимн России и приносить присягу.