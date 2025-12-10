На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Соцсети снижают концентрацию внимания сильнее видеоигр, выяснили ученые

РОS: использование соцсетей в возрасте 10-14 лет снижает концентрацию внимания
Ученые из Каролинского института показало, что активное использование соцсетей в возрасте 10-14 лет сопровождается постепенным ухудшением концентрации внимания. Результаты исследования опубликованы в журнале Pediatrics Open Science (РОS).

В исследовании приняли участие около восьми тысяч детей. Ученые оценили количество времени, которое участники тратили на общение в соцсетях, просмотр телевизора и видеоигры. Связь со снижением внимательности обнаружили только у соцсетей. Ни телевизор, ни игры подобного эффекта не оказывали.

Исследователи предполагают, что непрерывный поток уведомлений и ожидание быстрых откликов в соцсетях создают постоянные «микроперерывы», которые мешают удерживать внимание.

Хотя у каждого отдельного ребенка эффект проявлялся слабо, в масштабах популяции он оказался значимым — настолько, что может частично объяснять рост диагнозов СДВГ. При этом ни социально-экономический статус, ни генетические факторы не влияли на результат. Также ученые установили, что дети с исходными проблемами внимания не проводили в соцсетях больше времени, что говорит о причинно-следственной связи именно от соцсетей к снижению концентрации.

Авторы подчеркивают, что речь не идет о гарантированном вреде для каждого ребенка. Однако заметный рост онлайн-активности — от 30 минут в девять лет до 2,5 часа в 13 лет — поднимает вопросы о возрастных ограничениях и дизайне платформ, которые постоянно борются за внимание подростков.

Ранее был назван тип освещения, напрямую меняющий работу мозга.

