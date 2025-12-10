На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров предупредил об ответе на изъятие российских активов в Европе

Лавров предупредил, что Россия ответит на экспроприацию замороженных активов
true
true
true
close
Sergei Bobylyov/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что Москва ответит на экспроприацию замороженных активов, хранящихся на Западе. Его слова с правительственного часа в Совете Федерации приводит РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия будет отвечать на такие действия.

«И мы к этому ответу готовы», — сказал Лавров.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Европа столкнется с серьезными последствиями в случае изъятия российских активов. Представитель Кремля напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что в этот вопрос было вовлечено российское правительство. По словам пресс-секретаря, уже есть понимание, как действовать.

По данным Times, страны Евросоюза находятся на финальной стадии согласования соглашения об изъятии активов, принадлежащих Российской Федерации.

Ранее лидеры семи стран ЕС написали письмо руководству блока по поводу активов России.

