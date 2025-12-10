На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Марокко произошло обрушение двух зданий

В Марокко обрушились два здания — 19 человек погибли, среди них четыре ребенка
Natacha Pisarenko/AP

В городе Фес (Марокко) обрушились два четырехэтажных здания, в результате происшествия 19 человек погибли, включая четырех детей. Об этом пишет нидерландская газета De Telegraaf со ссылкой на марокканские СМИ.

Обрушение произошло в районе Эль-Мустакбаль во вторник, 9 декабря. Сообщается, что в обоих зданиях проживало восемь семей. По данным марокканских СМИ, из-под завалов живыми извлекли двух беременных женщин.

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Несколько пострадавших были доставлены в больницу, некоторые из них в тяжелом состоянии. Кроме того, местных жителей эвакуировали в качестве меры предосторожности. Причина происшествия в настоящий момент неизвестна.

28 ноября в Южно-Сахалинске на месте обрушения строительного объекта погибли три человека. В следственном управлении уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ранее в частной школе в Санкт-Петербурге обрушился потолок.

