Враг не дремлет. В Кремле призвали чиновников быть аккуратнее

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал российских госслужащих проявлять предельную аккуратность из-за потенциальных угроз со стороны иностранных спецслужб. Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские спецслужбы якобы обладают возможностью «прослушивать» Кремль. В Госдуме тогда сочли это заявление «не соответствующим действительности». Тем не менее в конце ноября Bloomberg опубликовал расшифровки двух телефонных разговоров, в которых обсуждался мирный план по Украине.

Госслужащие в России должны быть аккуратными из-за потенциальных угроз со стороны «вражеских» иностранных спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские. Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными», — цитирует его RTVI.

В ноябре глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что киевские спецслужбы обладают возможностью «прослушивать» российских чиновников .

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин тогда объяснил, что слова главы ГУР являются «игрой» и рассчитаны на «внутреннего потребителя».

«Я думаю, что это никоим образом не соответствует действительности, это не будет допущено. Попытки будут прослеживаться, не исключаю, но у нас достаточно технических средств для того, чтобы противодействовать деятельности со стороны противника. Это не имеет под собой реальных действий», — приводит RTVI слова депутата.

С другой стороны, журналист Кремлевского пула Александр Юнашев задал вопрос главе Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину о том, прослушивают ли спецслужбы РФ своих противников.

«Знаете, каждое российское ведомство, в том числе и специальные службы, действуют в рамках тех полномочий, которые им предусмотрены нормативно-правовыми актами и в целом законодательством Российской Федерации. А в целом тема, которую вы коснулись, она достаточно деликатная», — ответил глава СВР.

Публикация разговоров

Агентство Bloomberg 25 ноября опубликовало расшифровки разговоров якобы происходивших между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и помощником президента РФ Юрием Ушаковым 14 октября, и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым 29 октября.

Разговор Уиткоффа с Ушаковым длился около пяти минут. Спецпредставитель президента США советовал Ушакову, как правильно обсудить мирное предложение по Украине с Дональдом Трампом. Также они обсудили потенциальную организацию телефонного разговора лидеров США и России, после чего Уиткофф сообщил о разработке мирного плана из 20 пунктов.

В свою очередь во втором разговоре глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал Юрию Ушакову о передаче представителям США плана по урегулированию конфликта на Украине.

Во втором звонке, по данным агентства, Дмитриев сообщил Ушакову о намерении передать Белому дому российский план по урегулированию.

«Вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции, и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но, по крайней мере, максимально близко к ней», — приводит Bloomberg якобы слова Дмитриева.

Сам глава РФПИ позднее назвал публикацию Bloomberg «фейком» , и возложил ответственность за нее на «поджигателей войны».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что такие публикации делаются не для того «чтобы улучшить отношения, а они сейчас выстраиваются тяжело». Он также отметил, что публикации в СМИ носят фейковый характер.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке напомнил, что публикация телефонных разговоров в России является уголовным преступлением.

«Что касается этих сливов. Это могут быть фейки какие-то, может быть, действительно подслушанные разговоры. Вообще-то это уголовное наказание у нас. Подслушивать нельзя. Поставили подглядывать, а они подслушивают. Пусть займутся своим собственным делом», — резюмировал российский лидер.