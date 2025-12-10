Враг не дремлет. В Кремле призвали чиновников быть аккуратнее

Госслужащие в России должны быть аккуратными из-за потенциальных угроз со стороны «вражеских» иностранных спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские. Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными», — цитирует его RTVI.
В ноябре глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что киевские спецслужбы обладают возможностью «прослушивать» российских чиновников.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин тогда объяснил, что слова главы ГУР являются «игрой» и рассчитаны на «внутреннего потребителя».
«Я думаю, что это никоим образом не соответствует действительности, это не будет допущено. Попытки будут прослеживаться, не исключаю, но у нас достаточно технических средств для того, чтобы противодействовать деятельности со стороны противника. Это не имеет под собой реальных действий», — приводит RTVI слова депутата.
С другой стороны, журналист Кремлевского пула Александр Юнашев задал вопрос главе Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину о том, прослушивают ли спецслужбы РФ своих противников.
«Знаете, каждое российское ведомство, в том числе и специальные службы, действуют в рамках тех полномочий, которые им предусмотрены нормативно-правовыми актами и в целом законодательством Российской Федерации. А в целом тема, которую вы коснулись, она достаточно деликатная», — ответил глава СВР.
Публикация разговоров
Агентство Bloomberg 25 ноября опубликовало расшифровки разговоров якобы происходивших между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и помощником президента РФ Юрием Ушаковым 14 октября, и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым 29 октября.
Разговор Уиткоффа с Ушаковым длился около пяти минут. Спецпредставитель президента США советовал Ушакову, как правильно обсудить мирное предложение по Украине с Дональдом Трампом. Также они обсудили потенциальную организацию телефонного разговора лидеров США и России, после чего Уиткофф сообщил о разработке мирного плана из 20 пунктов.
В свою очередь во втором разговоре глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал Юрию Ушакову о передаче представителям США плана по урегулированию конфликта на Украине.
Во втором звонке, по данным агентства, Дмитриев сообщил Ушакову о намерении передать Белому дому российский план по урегулированию.
«Вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции, и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но, по крайней мере, максимально близко к ней», — приводит Bloomberg якобы слова Дмитриева.
Сам глава РФПИ позднее назвал публикацию Bloomberg «фейком», и возложил ответственность за нее на «поджигателей войны».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что такие публикации делаются не для того «чтобы улучшить отношения, а они сейчас выстраиваются тяжело». Он также отметил, что публикации в СМИ носят фейковый характер.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке напомнил, что публикация телефонных разговоров в России является уголовным преступлением.
«Что касается этих сливов. Это могут быть фейки какие-то, может быть, действительно подслушанные разговоры. Вообще-то это уголовное наказание у нас. Подслушивать нельзя. Поставили подглядывать, а они подслушивают. Пусть займутся своим собственным делом», — резюмировал российский лидер.