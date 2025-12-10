На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Япония возобновила сброс радиоактивно загрязненных сточных вод

Xinhua: Япония возобновила сброс радиоактивно загрязненных сточных вод
true
true
true
close
Kyodo/via Reuters

Япония возобновила сброс в океан загрязненных радиоактивными веществами сточных вод с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом пишет агентство Xinhua.

Сброс загрязненных радиоактивными веществами сточных вод в океан возобновился во вторник. В начале декабря компания TEPCO приступила к 17-му сбросу радиоактивно загрязненных сточных вод с «Фукусимы-1».

Несколько дней назад в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. На этом фоне для восточного и северо-восточного побережья страны объявили угрозу цунами, землетрясение привело к остановке движения поездов и пожарам.

До этого японские СМИ сообщали, что ожидаемое мощное землетрясение может привести к серьезным последствиям для населения. Сообщалось что мощное землетрясение с высокой вероятностью может произойти рядом с Токио и прилегающими к японской столице районами в ближайшие десятилетия. Потенциальный экономический ущерб оценивается в 83 трлн иен ($535 млрд).

Ранее у побережья Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами