Япония возобновила сброс радиоактивно загрязненных сточных вод

Япония возобновила сброс в океан загрязненных радиоактивными веществами сточных вод с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом пишет агентство Xinhua.

Сброс загрязненных радиоактивными веществами сточных вод в океан возобновился во вторник. В начале декабря компания TEPCO приступила к 17-му сбросу радиоактивно загрязненных сточных вод с «Фукусимы-1».

Несколько дней назад в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. На этом фоне для восточного и северо-восточного побережья страны объявили угрозу цунами, землетрясение привело к остановке движения поездов и пожарам.

До этого японские СМИ сообщали, что ожидаемое мощное землетрясение может привести к серьезным последствиям для населения. Сообщалось что мощное землетрясение с высокой вероятностью может произойти рядом с Токио и прилегающими к японской столице районами в ближайшие десятилетия. Потенциальный экономический ущерб оценивается в 83 трлн иен ($535 млрд).

Ранее у побережья Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4.