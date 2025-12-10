Россиянам рассказали, что будет с зарплатами в 2026 году

В 2026 году реальная заработная плата россиян в среднем должна увеличиться на 2,7–3,8%, рассказал «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. А реальные доходы россиян — на 1–2%.

«На фоне сообщений о значительном росте медианной зарплаты в текущем году мы должны смотреть на перспективу реалистично. Экономика вступает в фазу стабилизации, и прогнозы на 2026 год указывают на умеренный рост реальных доходов граждан. Ожидается, что реальные заработные платы в следующем году увеличатся приблизительно на 2,7-3,8% а совокупные реальные доходы населения — на 1-2%. Это существенно ниже темпов роста, к которым мы привыкли в последние два года, но соответствует общей задаче сдерживания инфляции и перехода к устойчивому развитию», — сказал Панеш.

По его словам, основным драйвером повышения доходов по-прежнему останется рост заработной платы, который поддерживается дефицитом кадров в ряде важных отраслей. Существенную поддержку окажет и повышение на 20% минимального размера оплаты труда, которое напрямую затронет доходы около 4,5 миллиона работников, добавил депутат.

«Кроме того, в условиях высоких процентных ставок заметный вклад в благосостояние семей будут вносить доходы от банковских вкладов. Однако динамика будет неравномерной по отраслям. Наибольший рост зарплат, на 10–20%, прогнозируется в стратегических и высокотехнологичных секторах, таких как оборонно-промышленный комплекс, ИТ-сфера, особенно для специалистов по искусственному интеллекту и кибербезопасности, а также в промышленности и строительстве для инженеров и высококвалифицированных технических специалистов. В то же время в розничной торговле, общественном питании, легкой промышленности и ряде других отраслей рост доходов будет минимальным. Государство, со своей стороны, продолжит выполнять социальные обязательства, в том числе по индексации зарплат бюджетников, что является важным стабилизирующим фактором для миллионов семей», — заключил Панеш.

