Экс-футболист заявил, что чемпионство «Локомотива» ужесточит лимит на легионеров

Бывший нападающий «Ахмата», президент махачкалинского клуба «Легион» Шамиль Лахиялов заявил, что чемпионство московского «Локомотива» могло бы стать аргументом для ужесточения лимита на легионеров. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, из всех претендентов на золото чемпионство «Локомотива» лучше всего бы сказалось на развитии российского футбола и стало бы дополнительным козырем для ужесточения лимита на легионеров, что я поддерживаю двумя руками», — предположил Лахиялов.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

