В Сбере рассказали о возможности всегда реструктурировать кредит

Клиенты Сбера всегда имеют возможность реструктурировать кредит, заявил в интервью «АиФ» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что в 2025 году объем реструктуризации у представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) был в целом стабилен.

«Это заслуга и государства, и банковского сообщества. В июле в России ввели кредитные каникулы для МСБ до 6 месяцев. Эта программа пользуется спросом, в октябре треть выдач реструктуризаций пришлась на нее», — сказал Ведяхин.

По его словам, с финансированием Сбера в России строится около 73 из 119 млн кв. м жилья.

«В этом году мы запустили два ИИ-агента в области строительства. Первый помогает определить строительную готовность на основании фотографий объектов, а второй помогает клиентским менеджерам Сбера рассчитывать предварительное коммерческое предложение на ключевых параметрах проекта по аналогии с ипотечным калькулятором», — сказал Ведяхин.

Он подчеркнул, что ИИ-агент способен за несколько секунд подобрать параметры будущего проекта для конкретной локации.