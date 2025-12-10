«Радио судного дня» за утро передало восемь новых загадочных сообщений

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио судного дня», утром 10 декабря передала восемь сообщений. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Канал уточнил, что серия началась в 09:07 по Москве и включала последовательности из позывных «НЖТИ» и наборов кодовых слов — таких как «Мюоносвод», «Спинобаз», «Фригория», «Опальный», «Сноповый» и «Дымозюзя». Последние сообщения были зафиксированы около 12:26.

В начале декабря станция также передавала отдельные слова — в частности, «живодерка» и «дерношиип», чье значение остается неизвестным. 1 декабря «Жужжалка» выпустила сразу четыре послания, где финальным было слово «Ошохлыш».

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».