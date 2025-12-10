«Вы получите дырку от бублика». Украина ответила России словами Глеба Жеглова

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник в своем выступлении на заседании Совета Безопасности внезапно перешел на русский язык и выдал цитату из советского фильма «Место встречи изменить нельзя», обращаясь к российской делегации. Он сообщил, что Москва получит «дырку от бублика», а не украинские территории. Постпред РФ Василий Небензя же заявил, что не понимает, на что рассчитывает Украина и ее «европейские кураторы», настаивая на продолжении «войны до последнего украинца», несмотря на «вполне реалистичные» предложения США. Западные СМИ сообщали, что американский президент настаивал на том, чтобы ВСУ покинули Донбасс в рамках мирного урегулирования.

Постпред Украины в ООН Андрей Мельник на заседании Совбеза заявил, что Россия получит «дырку от бублика» вместо украинских территорий и суверенитета. Трансляция велась на YouTube-канале ООН.

«Россия хочет, чтобы мы сдались. И мой ответ ей будет такой — дырку от бублика получите вы, а не Украину», — заявил Мельник на русском языке.

Тем самым он перефразировал слова Глеба Жеглова в исполнении Владимира Высоцкого, одного из главных героев многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя».

О чем говорил постпред РФ

Речь представителя Украины стала ответом выступлению постпреда России Василия Небензи, который на заседании Совбеза ООН напомнил, что каждое следующее новое предложение для Украины оказывается гораздо хуже предыдущих .

«Чего хотят добиться европейские кураторы Украины, которые прекрасно понимают реальную катастрофическую для этого государства ситуацию на поле боя? Ведь история неумолимо свидетельствует о том, что каждое новое предложение для Украины оказывается гораздо хуже предыдущих, не говоря уже о сотнях тысячах бессмысленных потерь, которые несет эта страна из-за преступных действий своего руководства», — заявил он.

Небензя подчеркнул, что Россия добьется целей СВО в любом случае.

«Вопрос лишь в том, произойдет ли это военным или дипломатическим путем. Вновь подтверждаем, что мы предпочитаем второй, однако из-за подрывных действий европейских ястребов по-прежнему не видим для этого серьезных предпосылок», — добавил российский дипломат.

Постпред РФ добавил, что украинцев продолжают заставлять воевать «против их воли», несмотря на появление «вполне реалистичных» предложений об урегулировании конфликта, которые выдвинули США.

«Ясно, что украинцам, подавляющее большинство которых не хочет воевать за узурпировавшую власть клику, просто не дадут прекратить это военное безумие», — сказал Небензя.

Российский постпред заявил, что условия мирного соглашения Киев заставляют отвергать страны Европы, в частности Великобритания, Франция и Германия, которые заинтересованы в «продолжении войны до последнего украинца» .

«После прослушивания выступлений наших европейских коллег в этом зале вопросов о вменяемости нынешних европейских элит действительно возникает все больше, а надежды на скорый мир на Украине кажутся все более призрачными», — подчеркнул Василий Небензя.

Территориальный вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря заявил, что Украина «не имеет права по конституции, международному и моральному праву отдавать территории». Он заявил, что по вопросам урегулирования конфликта у президента США Дональда Трампа есть «свое видение, которое отличается от украинского». Западные СМИ ранее сообщали, что план Трампа предусматривает полный вывод украинских войск из Донбасса.

Зеленский также исключил вариант обмена территорий на гарантии безопасности и добавил, что эти гарантии должны быть утверждены конгрессом США.

Успеть до Рождества: Трамп дал Зеленскому «несколько дней» на ответ по мирному соглашению Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный... 10 декабря 05:07

«Безусловно, они (гарантии безопасности. — «Газета.Ru») будут не Будапештским меморандумом, не пустыми обещаниями, а будут legally binding, если за них проголосуют в конгрессе США», — приводит его слова издание «Страна.ua».

Украинский лидер позднее заявил, что Киев не ведет переговоров с Россией, а участвует в диалоге с США. Он также сказал, что сейчас у Киева нет сил для того, чтобы вернуть Крым под свой контроль.

«И скажу честно: «Да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого», — признался Зеленский.

Президент РФ Владимир Путин позднее на ежегодном заседании Совета по правам человека подчеркнул, что Донбасс является исторической территорией России.

«Эта территория — это важно, это наша историческая территория, абсолютно точно. Россия создавалась таким образом, что эта (земля. — «Газета.Ru») всегда была частью России», — сказал Путин.

9 декабря Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому пора согласиться с положениями его мирного плана, так как Украина «проигрывает». Американский лидер добавил, что президенту Украины нужно ознакомиться с актуальной версией документа, которую высоко оценили украинские чиновники и военачальники, однако конфликт продолжается.