Посетитель Эрмитажа испортил царский трон и теперь должен музею почти 1 млн рублей

Петербуржец получил крупный штраф за порчу трона магистра Мальтийского ордена
Popova Valeriya/Shutterstock/FOTODOM

Житель Санкт-Петербурга получил штраф в размере 800 тысяч рублей за то, что сел на трон магистра Мальтийского ордена в музее Эрмитаж и испортил его. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что посетитель музея не обратил внимание ни на предупреждающие таблички, ни на протесты сотрудников музея — просто сел на трон и положил ноги на скамью. В результате экспонат получил деформацию сиденья, разрыв бархатной обивки и подножной скамьи.

Петербуржца обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Экспонат предназначался для императора Российской Империи Павла I. В1798 году он принял титул великого магистра ордена святого Иоанна Иерусалимского, более известного как Мальтийский орден. Разделявший рыцарские идеалы император оказал бежавшим от Наполеона рыцарям-госпитальерам всестороннее покровительство, поселил их в Воронцовском дворце и вознамерился присоединить Мальту к России. Но его планам не суждено было сбыться. Следующий император Александр I отменил все почести рыцарям, а вскоре добился удаления Мальтийского ордена из своей империи.

Ранее суд арестовал на два месяца женщин, осквернивших памятник Жукову в Москве.

