Разбившийся под Иваново самолет Ан-22 лежит под водой на глубине пять метров

РИА: упавший в Уводьское водохранилище Ан-22 находится на глубине пять метров
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Разбившийся в Ивановской области транспортный самолет Ан-22 «Антей», по предварительной информации, находится на глубине пять метров в 150 метрах от берега Уводьского водохранилища. Об этом рассказали РИА Новости в экстренных службах.

«Место падения Ан-22 «Антей» обнаружено — воздушное судно находится в 150 метрах от береговой черты Уводьского водохранилища на глубине пять метров вблизи деревни Иванково», — передает агентство слова собеседника.

По его словам, воздушное судно было собрано в 1975 году на авиазаводе имени В.П. Чкалова (Ташкент). За все время эксплуатации «Антей» налетал порядка 6,5 тысячи часов и совершил 3,29 тысячи посадок.

Тяжелый военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области, в районе Уводьского водохранилища. Фрагменты воздушного судна найдены на воде. На борту находились семь человек, все они получили несовместимые с жизнью ранения. На земле при этом никто не пострадал — экипаж сумел увести падающую машину в безлюдную местность. Разбившийся Ан-22 был последним самолетом серии «Антей» – самых больших в мире турбовинтовых транспортников, он находился в строю более полувека. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Судане разбился военный грузовой самолет Ил-76.

