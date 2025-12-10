На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отказал популярному молодежному блогеру в защите прав на его изображение

Суд отказал блогеру Владу А4 в защите прав на его изображение
Кирилл Зыков/РИА Новости

Ржевский городской суд отказал блогеру Владу Бумаге, известному как Влад А4, в защите прав на его изображение. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Причиной подачи иска стали стали футболки с изображением блогера. Команда Влада посчитала это контрафактом и подала иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на дизайн. Представитель блогера требовал с ржевского бывшего индивидуального предпринимателя Елены Толмачевой 30 тысяч рублей компенсации, а также возмещения судебных издержек.

Суд отказал в иске, отметив, что данные вещи не похожи на те изображения, на которые ссылалась защита.

Предметом спора стали футболки с изображением блогера «А4» и «Ламба», которые ржевский предприниматель реализовывала в мае 2024 года в магазине «Карамелька».

До этого у Влада Бумаги нашли долг на два млн рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщала Telegram-канал Baza.

При игнорировании долга на знаменитость могут обратить внимание судебные приставы, отметили в издании. Блогеру также может грозить блокировка счетов.

Ранее суд взыскал с блогера Никиты Ефремова 11 млн рублей.

