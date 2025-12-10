Увеличилось число отключенных от света жителей Вологодской области

С 14 до 15,38 тысяч увеличилось число временно оставшихся без электричества жителей западных округов Вологодской области. Причиной аварийных отключений стал сильный снегопад и порывистый ветер, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

По данным главы региона, без света подача электроэнергии нарушена в 412 населенных пунктах области, тогда как на утро среды их было 355. Уточняется, что электроснабжение отсутствует в Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Шекснинском, Бабаевском и Белозерском округах.

«На устранении работают 11 бригад, 11 единиц техники, 30 человек. Задействованы две дизель-генераторные установки,» — говорится в сообщении Филимонова.

Губернатор отметил, что держит ситуацию на контроле — аварии планируют устранить ориентировочно до 20 часов.

