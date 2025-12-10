На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Увеличилось число отключенных от света жителей Вологодской области

Филимонов: свыше 15 тыс. жителей Вологодской области остались без электричества
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

С 14 до 15,38 тысяч увеличилось число временно оставшихся без электричества жителей западных округов Вологодской области. Причиной аварийных отключений стал сильный снегопад и порывистый ветер, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

По данным главы региона, без света подача электроэнергии нарушена в 412 населенных пунктах области, тогда как на утро среды их было 355. Уточняется, что электроснабжение отсутствует в Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Шекснинском, Бабаевском и Белозерском округах.

«На устранении работают 11 бригад, 11 единиц техники, 30 человек. Задействованы две дизель-генераторные установки,» — говорится в сообщении Филимонова.

Губернатор отметил, что держит ситуацию на контроле — аварии планируют устранить ориентировочно до 20 часов.

До этого самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане из-за метели и слабой видимости. Отмечается, что экипаж решил лететь на запасной аэродром.

Ранее снегопад в Перми привел к задержке авиарейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами