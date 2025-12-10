На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров похвалил политику Трампа по Украине

Лавров назвал Трампа единственным заботящимся о правах человека западным лидером
Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал президента США Дональда Трампа единственным заботящимся о правах человека западным лидером. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Трамп — единственный из лидеров на Западе стал проявлять понимание первопричин ситуации на Украине. Лавров отметил, что республиканец сразу после прихода в Белый дом в январе 2025 года стал проявлять понимание тех причин, которые сделали конфликт на Украине неизбежным, которые лежат в основе тех действий против России, которые Запад и предшественник Трампа бывший президент США Джо Байден и его европейские союзники вынашивали долгие годы.

Глава МИД РФ выразил мнение, что сейчас наступает кульминация всей этой истории».

Первопричины возникновения украинского конфликта должны быть ликвидированы, подчеркнул Лавров. Он уточнил, что это недопустимость вовлечения Украины в НАТО, и необходимость вернуть тех людей, чьи права были растоптаны политиками, пришедшими к власти в стране в результате государственного переворота 2014 года.

Ранее в Кремле назвали приоритет для России на пути урегулирования украинского кризиса.

