Дарью Трепову поместили в штрафной изолятор за нарушение порядка

ФСИН Мордовии: Трепова помещена в штрафной изолятор за нарушение порядка
Dmitri Lovetsky/AP

Дарью Трепову, осужденную за убийство военкора Владлена Татарского, поместили в штрафной изолятор за нарушение порядка. Об этом сообщает ФСИН Мордовии, передает ТАСС.

«[Она] в ШИЗО за нарушение установленного порядка отбывания наказания», — сказал собеседник агентства.

Бывшая заключенная Евгения Хасис, которая отбывала наказание в одной колонии с Треповой, рассказала, что та проявляет в колонии агрессию и устраивает драки. В интервью на канале Ксении Собчак Хасис заявила, что из-за агрессивного поведения у Треповой были ситуации, когда ее отправляли в ШИЗО.

По ее словам, Дарья ведет себя очень по-разному. То играет роль хорошей девочки, которую использовали, то проявляет агрессию.

По мнению Хасис, такой «диссонанс поведения» вызывает недоверие к Треповой.

В январе 2024 года Дарья Трепова была приговорена к 27 годам колонии. В апреле 2023 года в петербургском кафе она вручила военкору Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. Татарский погиб, также были ранены еще 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

Ранее НАК назвали количество терактов, предотвращенных в России в 2025 году.

