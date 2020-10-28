Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

Маршрутный автобус с пассажирами совершил наезд на эвакуатор в Санкт-Петербурге, в результате чего опрокинулся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

ДТП случилось на Витебском проспекте в Пушкинском районе города.

Как рассказали в пресс-службе, в результате аварии пострадали водитель автобуса и четверо пассажиров.

Также стало известно, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.