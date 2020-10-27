Попова констатировала активизацию эпидпроцесса во всех регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова констатировала, что эпидемический процесс активизировался во всех регионах, пишет РИА «Новости».
«У нас активизация эпидемического процесса идет во всех субъектах Российской Федерации», — сказала Попова.
В России коронавирусом заразились 1 547 774, выздоровели 1 158 940, скончались 26 589 человек.
По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим
— Захарова прокомментировала уход Лаврова на самоизоляцию
— Специалисты назвали самое доступное средство для профилактики коронавируса