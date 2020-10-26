Искусственный интеллект проверит нарушения прав сирот

Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка проверит нарушения прав детей-сирот в домах-интернатах при помощи новой системы «Качество детства», использующую искусственный интеллект. Об этом заявил детский омбудсмен Анна Кузнецова, пишет ТАСС.

«Уже проанализированы доступность и качество дошкольного и школьного образования. В настоящее время проводится мониторинг детских домов-интернатов, детально изучаются нарушения прав детей-сирот», — сказала Кузнецова.

Она уточнила, что будут проанализированы и другие направления.

По словам Кузнецовой, «Качество детства» — автоматизированная информационная система, использующая искусственный интеллект. Система оперативно собирает и анализирует статистические данные ведомств, отслеживает динамику и делает прогнозы на региональном и федеральных уровнях.

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