В посольстве РФ в Эстонии высказались о ситуации вокруг пограничников

РИА Новости: Россия и Эстония обсуждают инцидент с заходом пограничников РФ
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Представители РФ и Эстонии рассматривают инцидент с якобы заходом российских пограничников на эстонскую территорию. Об этом сообщило РИА Новости посольство России в Таллине.

Как заявили в диппредставительстве, в МИД Эстонии был приглашен временный поверенный в делах Российской Федерации Камран Абилов.

«Исходим из того, что данная ситуация рассматривается на уровне пограничных представителей двух стран», — сказали в посольстве.

Накануне власти Эстонии заявили, что трое российских пограничников якобы незаконно пересекли границу республики. По словам главы эстонского МВД Игоря Таро, утром 18 декабря пограничники Идаской префектуры с помощью камер видеонаблюдения зафиксировали передвижение российских военнослужащих по реке Нарве (где проходит граница двух стран) на судне на воздушной подушке. На эстонской стороне возле мола у деревни Вакснарва они сошли на берег, прошли по молу некоторое расстояние, затем вернулись к своему судну и отбыли обратно. В общей сложности они пробыли на территории прибалтийской страны около 20 минут, утверждает эстонская сторона.

Ранее Эстония усилила наблюдение за границей с Россией.

