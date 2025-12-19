Рубио: украинский кризис может закончиться лишь путем мирного урегулирования

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в ходе пресс-коференции, трансляцию которой ведет Associated Press (AP), что украинский кризис может закончиться лишь путем мирного урегулирования.

Он отметил, что конфликты в целом закачиваются одним из двух способов: капитуляцией одной из сторон или урегулированием по итогам переговоров.

«Мы не ожидаем капитуляции ни одной из сторон, поэтому возможность завершить конфликт нам дает лишь урегулирование путем переговоров», — подчеркнул Рубио.

При этом госсекретарь добавил, что в таком случае «обе стороны что-то получают и что-то отдают».

19 декабря политолог Иван Скориков заявил, что несмотря на сообщения СМИ, согласно которым спорные вопросы российско-украинского урегулирования решены на 90%, в реальности как Европа, так и Украина всячески саботируют миротворческие попытки США, включая мирный план в разных вариациях.

Ранее Арахамия предупредил об «очень плохих» условиях мира для Украины.