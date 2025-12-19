На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Хочу просто отдохнуть»: новая песня Пухляша вышла через два года после его кончины

Мать Пухляша Галина выпустила новый трек певца «Хочу на море»
@dimakrasilove/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Новая песня танцора и певца Дмитрия Красилова, выступавшего под сценическим псевдонимом Пухляш, вышла на цифровых площадках. Как сообщает aif.ru, новые треки артиста выпускает его мать Галина.

Композиция «Хочу на море» спета от имени человека, уставшего от ежедневной работы и нуждающегося в перезагрузке.

«Хочу на море, я хочу на море. Хочу на море просто отдохнуть...» — повторяется в припеве.

Дмитрий Красилов прославился в шоу «Танцы на ТНТ», после снялся в клипе на песню «Uno» группы Little Big для «Евровидения», снимался в кино.

18 декабря 2023 года Пухляша не стало в возрасте 29 лет — его нашли без сознания в собственной квартире. Его могила находится на Старом кладбище в родном городе артиста Заринске на Алтае, рядом с могилой отца.

В 2024 году стало известно, что в крови танцора не обнаружили следов наркотиков. У Красилова диагностировали эндокринопатию — болезнь, связанную с нарушением деятельности эндокринных желез.

Ранее не стало певца и актера Томаса Майера.

