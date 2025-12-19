На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госсекретарь США рассказал о попытке Вашингтона сблизить позиции России и Украины

Рубио: США пытаются понять, какие условия устроят и Россию, и Украину
Nathan Howard/Reuters

Вашингтон пытается выяснить, какие условия урегулирования могут принять Москва и Киев, чтобы сблизить их позиции и прийти к соглашению. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Associated Press на YouTube-канале.

«Мы пытаемся выяснить, что приемлемо для Украины, и что приемлемо для России, определить позиции обеих сторон и посмотреть, сможем ли мы как-то подтолкнуть их друг к другу и к какому-то соглашению», — уточнил он.

19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и хочет урегулировать конфликт на Украине мирными средствами.

16 декабря украинский лидер Владимир Зеленский назвал текущие переговоры по урегулированию украинского кризиса «самыми интенсивными и целенаправленными» с начала конфликта. По его словам, в данном случае речь идет «не о паузе или временном неопределенном решении». Сейчас Киев «тесно сотрудничает с партнерами», чтобы положить конец военным действиям. При этом президент подчеркнул: Украине все еще нужна «та же самая сильная политическая поддержка», которую она получает с начала конфликта.

Ранее Арахамия предупредил об «очень плохих» условиях мира для Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
