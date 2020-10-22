Директор центра Гамалеи сравнил эффективность вакцины и лекарств от коронавируса

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что лекарства никогда не смогут стать альтернативой вакцин. Об этом он сказал в беседе с «Известиями».

По его словам, этого не произойдет, так как они только профилактируют, но при этом работают на разных стадиях инфекционного процесса. «Соответственно, могут исключительно дополнять друг друга», — сказал Гинцбург.

Вместе с тем он отметил, что в ситуации с коронавирусом COVID-19 все может измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарственного препарата против данной инфекции.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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