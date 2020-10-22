В протоке реки Обь на Ямале выявили нефтяное пятно

В протоке реки Обь в районе города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе ЯНАО обнаружили пятно нефтеразлива на площади 0,25 га. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Как уточняется, пятно разлива нефтепродуктов было обнаружено 20 октября в протоке Шомапосол. Его размер составил 350 на 7 м.

В ведомстве добавили, что по данному факту Новоуренгойская транспортная прокуратура осуществляет проверку.

Как рассказали РИА «Новости» в местных экстренных службах, есть версия, что разлив нефтепродуктов случился при эксплуатации водного транспорта.

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