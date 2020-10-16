На Украине спрогнозировали эпидемиологическую ситуацию в стране к концу 2020 года

На Украине составили прогноз по изменению эпидемиологической ситуации на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сообщает 112.ua.

Так, Киевская школа экономики заявила, что коронавирусный сценарий движется по худшему пути развития, однако есть шанс изменить ситуацию, если взять ее под контроль.

В противном случае, уточняет старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, к концу 2020 года число летальных исходов в стране может достигнуть отметки в 20 тыс. скончавшихся.

По его словам, ежедневный прирост новых случаев COVID-19 может подняться до 10 тыс. человек с ноября.

Ганиченко подчеркнул, что при такой эпидемиологической ситуации медицинская система будет максимально загружена, поэтому властям «уже сейчас вводить комплексные ограничения в областях с активной вспышкой».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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