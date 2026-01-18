Спикер палаты представителей назвал лучший способ достижения прогресса по Гренландии

Джонсон считает, что переговоры приведут к прогрессу по Гренландии

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон считает переговоры лучшим способом достижения прогресса по ситуации вокруг Гренландии. Об этом пишет издание Times.

Политик подчеркнул, что Вашингтон не испытывает враждебности по отношению к населению острова.

«Это дружба, и я надеюсь, что она продолжится», — отметил Джонсон.

Незадолго до этого глава евродипломатии Кая Каллас призвала решать проблемы вокруг Гренландии «внутри НАТО». По ее словам, тарифы рискуют сделать Европу и Соединенные Штаты беднее и подрывают общее процветание.

17 января советник президента США Стивен Миллер заявил, что Дания не способна защищать Гренландию, а остров должен контролировать тот, кто может его оборонять и развивать. В самом королевстве проходят многотысячные митинги против притязания хозяина Белого дома Дональда Трампа на регион. Страны НАТО выражают готовность поддержать Данию при нападении на Гренландию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дании назвали неожиданностью заявление Трампа о пошлинах из-за Гренландии.