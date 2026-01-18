Россиянам объяснили, как правильно убирать елку и новогодний декор

Уборка елки и новогодних украшений может негативно повлиять на качество воздуха дома. О правилах безопасной послепраздничной уборки в беседе с «Газетой.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Натуральная ель, особенно сухая, в процессе осыпания выделяет не только хвою, но и микрочастицы смол. Они смешиваются с домашней пылью, создавая взвесь, способную вызывать раздражение дыхательных путей у чувствительных людей. Для минимизации подобных последствий перед тем, как выносить ель из дома, следует упаковать ее в плотную ткань или пленку, предварительно можно дополнительно опрыскать дерево обычной водой из пульверизатора. Согласно действующим санитарным нормам, натуральная ель относится к крупногабаритным отходам, поэтому ее необходимо размещать на специально оборудованных площадках, а не рядом с обычными мусорными контейнерами», — объяснила она.

Искусственная ель, простоявшая в отапливаемом помещении несколько недель, также требует внимательной обработки. За это время на ее пластиковых ветвях активно оседает домашняя пыль, которая в городских условиях может содержать различные загрязнители.

«Поэтому перед разбором искусственной ели рекомендуется предварительно удалить с нее пыль с помощью пипидастра или ткани, смоченной в слабом растворе столового уксуса, после чего ополоснуть под проточной водой и тщательно высушить. Эта процедура удаляет основную массу загрязнений и снижает статический заряд, удерживающий пыль», — заявила эксперт.

Декоративные украшения также требуют внимательного подхода. Старая мишура и «дождик» постепенно разрушаются, образуя микрочастицы пластика, которые плохо улавливаются обычными пылесосами. Для их сбора лучше использовать слегка влажную ткань из микрофибры или гигроскопичные бумажные салфетки — к ним мелкие частицы прилипают эффективнее.

«Если во время уборки новогодних украшений случайно разбились стеклянные игрушки, убирать их нужно в два этапа: сначала собрать крупные осколки, затем можно собрать мелкие при помощи влажной ткани или кусочка клейкой ленты. Завершающий шаг — обработка поверхности пылесосом с HEPA-фильтром и влажная уборка», — посоветовала Золотарева.

После того как елка и украшения убраны, необходима финальная влажная уборка всех поверхностей в комнате — полок, подоконников, пола. Это позволит удалить осевшую за праздники пыль и микрочастицы от украшений. Выбор чистящего средства имеет значение для качества воздуха. Сильнодействующие средства с хлором, вступая в реакцию с органическими остатками (например, с частицами хвои или остатками пищи), могут образовывать летучие соединения, раздражающие слизистые.

«Более безопасный вариант для заключительной уборки — современные бытовые средства с дезинфицирующим эффектом на основе четвертичных аммониевых соединений. Подойдут также слабые растворы перекиси водорода или спирта. После любой обработки помещение нужно хорошо проветрить», — резюмировала эксперт.

Ранее россиян предупредили, что грозит за кражу украшений с общественных елок.