В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области, а также в ряде других регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве была объявлена около 3:17 мск. Кроме того, сирены звучат в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областях, а также в отдельных районах Сумской, Полтавской, Харьковской, Ровненской и Хмельницкой областей Украины.

Незадолго до этого украинское издание «Общественное» сообщало о взрывах в подконтрольном украинским войскам Запорожье. Воздушная тревога была объявлена на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей, а также в отдельных районах Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Житомирской и Полтавской областей республики.

17 января военный эксперт Андрей Марочко заявил, что у ВСУ обрушивается линия фронта на ряде участков в районе Гуляйполя Запорожской области. Украинским войскам не хватает личного состава для сдерживания наступления ВС РФ.

Ранее на Украине сообщили о готовности граждан к уступкам территорий.