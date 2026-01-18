Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
MaxxjaNe/Shutterstock/FOTODOM

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области, а также в ряде других регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве была объявлена около 3:17 мск. Кроме того, сирены звучат в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областях, а также в отдельных районах Сумской, Полтавской, Харьковской, Ровненской и Хмельницкой областей Украины.

Незадолго до этого украинское издание «Общественное» сообщало о взрывах в подконтрольном украинским войскам Запорожье. Воздушная тревога была объявлена на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей, а также в отдельных районах Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Житомирской и Полтавской областей республики.

17 января военный эксперт Андрей Марочко заявил, что у ВСУ обрушивается линия фронта на ряде участков в районе Гуляйполя Запорожской области. Украинским войскам не хватает личного состава для сдерживания наступления ВС РФ.

Ранее на Украине сообщили о готовности граждан к уступкам территорий.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27647539_rnd_7",
    "video_id": "record::43ff682e-50a8-4a94-a977-be493f349808"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+