В Гидрометцентре рассказали, какая будет температура воды в проруби на Крещение

Температура воды в проруби на Крещение составит 1-4 °C. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура воды подо льдом — +4 °C, но это обычная ситуация, +1-4 °C. Она более-менее стандартная везде», — уточнил специалист.

18 января в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что во время крещенского купания не следует оставаться в проруби больше минуты. В ведомстве пояснили: в противном случае может произойти общее переохлаждение.

Спускаться в воду лучше всего ногами, потому что ныряние может привести к спазму сосудов головного мозга и потере сознания. Выходить из купели следует, держась за перила или с помощью окружающих. Кроме того, рекомендуется насухо вытереться полотенцем и уйти в тепло, добавили в пресс-службе.

Один из главных религиозных праздников — Крещение Господне, или Богоявление — отмечают многие российские семьи. В этот день принято поздравлять родных, близких, друзей, коллег, знакомых. Сделать это можно не только лично, но и отправив красочную картинку с пожеланиями. «Газета.Ru» подготовила разные варианты открыток и поздравлений с Крещением Господним.

