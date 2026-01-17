Над Россией за ночь сбили 99 БПЛА. Военная операция, день 1424-й

Над территорией России ночью сбили 99 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. По информации ТАСС, ВСУ для проведения контратак перебрасывают в Харьковскую область резервы, в том числе спецподразделения ГУР минобороны Украины. В Херсонской области выписали из больницы беременную женщину, пострадавшую от удара ВСУ по Хорлам. «Газета.Ru» ведет хронику событий.