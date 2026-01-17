Над Россией за ночь сбили 99 БПЛА. Военная операция, день 1424-й

В Запорожской области продолжаются восстановительные работы на объектах электросетевого хозяйства, поврежденных в результате ударов ВСУ 14-16 января, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
В Киеве пятый день подряд продолжается блэкаут, действуют экстренные отключения электроэнергии, сообщил киевский филиал ДТЭК.
⚡️Мэр Киева Виталий Кличко в беседе с Reuters призвал население при возможности покинуть украинскую столицу, поскольку она имеет лишь около половины необходимого объема электроэнергии.
❗️ВС России нанесли удар по энергетическому объекту в Одессе, есть повреждения, заявили местные власти.
Власти Херсонской области готовы предоставить доступ миссии ООН в Хорлы для проведения расследования теракта, который был совершен ВСУ, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
ВСУ за минувшие сутки 38 раз обстреляли приграничные районы Курской области, над территорией региона сбито 36 БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
⚡️США рассматривают возможность создания отдельного «совета мира» по Украине, который должен следить за выполнением плана по прекращению боевых действий, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
🔴Поездки на Украину для крымчан небезопасны, поскольку там царит правовой хаос, права человека и международные нормы не соблюдаются, заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт.
Танковые экипажи группировки «Восток» уничтожили оборудованные в лесных массивах Запорожской области опорные пункты и блиндажи ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Росавиация: аэропорт Саратова вернулся к штатной работе.
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
❗️Восстановление разрушенного ВСУ в ходе боевых действий в 2022 году ледового дворца в прифронтовом Северодонецке ЛНР, планируют начать в 2027 году, пишет ТАСС.
В аэропортах Волгограда, Саратова и Краснодара действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
В Киеве ночью произошли взрывы, передает «Общественное. Новости».
❗️ВСУ для проведения контратак перебрасывают в Харьковскую область резервы, в том числе спецподразделения ГУР Минобороны Украины, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожили загубленный штаб и пункт временной дислокации ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
В Херсонской области выписали из больницы беременную женщину, пострадавшую от удара ВСУ по Хорлам, пишет ТАСС.
В больницах остаются еще десять пострадавших.
🔴Над Россией в период с 23:00 до 7:00 мск уничтожили 99 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Черным морем сбили 47 БПЛА, над Белгородской областью — 29, над Курской — 12, над Ростовской и Астраханской — по четыре, над Крымом — два, над Азовским морем — один.
Сегодня 1424-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.