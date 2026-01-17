Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

Над Россией за ночь сбили 99 БПЛА. Военная операция, день 1424-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1424-й день
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Над территорией России ночью сбили 99 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. По информации ТАСС, ВСУ для проведения контратак перебрасывают в Харьковскую область резервы, в том числе спецподразделения ГУР минобороны Украины. В Херсонской области выписали из больницы беременную женщину, пострадавшую от удара ВСУ по Хорлам. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
10:10

В Запорожской области продолжаются восстановительные работы на объектах электросетевого хозяйства, поврежденных в результате ударов ВСУ 14-16 января, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

9:56

В Киеве пятый день подряд продолжается блэкаут, действуют экстренные отключения электроэнергии, сообщил киевский филиал ДТЭК.

9:50

⚡️Мэр Киева Виталий Кличко в беседе с Reuters призвал население при возможности покинуть украинскую столицу, поскольку она имеет лишь около половины необходимого объема электроэнергии.

Читайте также
«При таких морозах непонятно, как быть дальше». Украинцы вышли на протесты из-за отключений света
9:37

❗️ВС России нанесли удар по энергетическому объекту в Одессе, есть повреждения, заявили местные власти.

9:23

Власти Херсонской области готовы предоставить доступ миссии ООН в Хорлы для проведения расследования теракта, который был совершен ВСУ, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

9:10

ВСУ за минувшие сутки 38 раз обстреляли приграничные районы Курской области, над территорией региона сбито 36 БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

9:08

⚡️США рассматривают возможность создания отдельного «совета мира» по Украине, который должен следить за выполнением плана по прекращению боевых действий, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

9:00

🔴Поездки на Украину для крымчан небезопасны, поскольку там царит правовой хаос, права человека и международные нормы не соблюдаются, заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт.

8:50

Танковые экипажи группировки «Восток» уничтожили оборудованные в лесных массивах Запорожской области опорные пункты и блиндажи ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

8:47

Росавиация: аэропорт Саратова вернулся к штатной работе.

8:35

В аэропорту Краснодара сняли ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

8:25

❗️Восстановление разрушенного ВСУ в ходе боевых действий в 2022 году ледового дворца в прифронтовом Северодонецке ЛНР, планируют начать в 2027 году, пишет ТАСС.

8:11

В аэропортах Волгограда, Саратова и Краснодара действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

8:05

В Киеве ночью произошли взрывы, передает «Общественное. Новости».

8:04

❗️ВСУ для проведения контратак перебрасывают в Харьковскую область резервы, в том числе спецподразделения ГУР Минобороны Украины, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

8:03

Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» группировки войск «Запад» уничтожили загубленный штаб и пункт временной дислокации ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

8:02

В Херсонской области выписали из больницы беременную женщину, пострадавшую от удара ВСУ по Хорлам, пишет ТАСС.

В больницах остаются еще десять пострадавших.

Читайте также
«Особый цинизм и жестокость». Названы вероятные исполнители теракта в Хорлах
8:01

🔴Над Россией в период с 23:00 до 7:00 мск уничтожили 99 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Черным морем сбили 47 БПЛА, над Белгородской областью — 29, над Курской — 12, над Ростовской и Астраханской — по четыре, над Крымом — два, над Азовским морем — один.

8:00

Сегодня 1424-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
Теперь вы знаете
Фейковые вакансии: как распознать мошенника-работодателя
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+