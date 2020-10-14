Медведев призвал ученых мира продолжать борьбу с COVID-19, несмотря на «стену недоверия»

Заместитель председателя Совета Безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал ученых мира к сотрудничеству в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что борьба с пандемией должна продолжаться, несмотря на «стену недоверия» между странами.

Зампредседателя Совбеза России добавил, что намерен пригласить межведомственную комиссию Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций на первое заседание.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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