Головин рассказал о своем состоянии после травмы

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился подробностями о том, как проходит его восстановление после полученной травмы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Как проходит восстановление? Хорошо, все идет по плану. Пока занимаюсь по индивидуальной программе. Естественно, очень хочу сыграть и помочь ребятам в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться», — сказал Головин.

В апреле Головин получил травму на одной из тренировок команды. Сообщалось, что российский полузащитник повредил лодыжку и получил растяжение связок, поэтому он должен пропустить остаток сезона. Соответственно, на поле футболист больше не выходил. В «Монако» заявили, что разочарованы тем, как сложилась ситуация с повреждением российского футболиста.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 25 матчей, забив шесть мячей и сделав пять результативных передач. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

Ранее Головин попал в команду сезона Лиги 1 в игре FC 24.