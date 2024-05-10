В Польше высказались об отправке украинцев призывного возраста на родину силой

Украинских мужчин призывного возраста не будут силой возвращать на родину из Польши. Об этом заявил посол Польши на Украине Ярослав Гузы, слова которого передает издание «Страна» в Telegram-канале.

По словам дипломата, Польша находится не в таком положении, как другие страны, так как на ее территории проживают миллионы украинцев.

В то же время, как отметил Гузы, в польском правительстве существуют «разные мнения по этому поводу». В настоящее время у Варшавы нет конкретного ответа на то, что делать.

«Мы очень хорошо понимаем ситуацию, в которой оказалось правительство Украины. Помню, как в начале полномасштабной войны многие украинские мужчины возвращались на родину. Но я понимаю, что все добровольцы это уже сделали. Возможно, помогут какие-нибудь стимулы», – заявил он.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

22 апреля МИД Украины ввел запрет на консульские действия в отношении военнообязанных. В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорится, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращение на Украину.

Ранее украинец после визита в военкомат попал в реанимацию.