В Красноярском крае нашли живыми четырех пропавших рыбаков

Четырех рыбаков, которые пропали в пятницу, 9 октября, в результате столкновения двух лодок на Красноярском водохранилище, нашли живыми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

В ведомстве рассказали, что спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда (СРПСО) МЧС России, обследуя район происшествия, на одном из островков обнаружили четырех рыбаков.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 октября, две лодки, в которых были шесть человек, перевернулись в районе залива Каменка Красноярского водохранилища. В результате инцидента один человек погиб, а одному удалось спастись. Судьба еще четверых была неизвестна.

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