Гинцбург сказал, когда в России прекратится рост числа заболевших коронавирусом

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА «Новости» сообщил, что рост и спад числа зараженных коронавирусной инфекцией в России и в мире будет чередоваться, пока не состоится массовая вакцинация.

По его словам, в настоящее время заметен обычный эпидпроцесс. Колебания зависят от разных факторов: сезонности, плотности населения, транспортных потоков и не только. «Идет массовое заболевание, которое передается воздушно-капельным путем», — добавил он.

Гинцбург отметил, что для того, чтобы сделать ситуацию с коронавирусом контролируемой, необходимо сделать ее вакциноуправляемой.

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 10 888. В общей сложности в стране зарегистрированы 1 225 889 случаев COVID-19. При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 21 475. Общее число вылечившихся в России составляет 982 324.

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