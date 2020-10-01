В Москве в четверг ожидается до 20°С

В Москве в среду, 1 октября, ожидается до +20°С и переменная облачность, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +18 до +20°C. Установится переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный скоростью 7-12 м/с.

Ночью температура опустится до +6...+8°C. Сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер сохранит юго-восточное направление, его скорость составит 5-10 м/с без порывов.

Атмосферное давление днем составит 755 мм ртутного столба, ночью – 756 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.