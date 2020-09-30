Мужу Тихановской продлили арест
Мужу баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергею продлили арест на два месяца. Об этом сообщает штаб политика в своем Telegram-канале.
«Сегодня стало известно, что Сергею Тихановскому, лидеру движения «Страна Для Жизни», добавили сутки - он получил дополнительно два месяца», – указано в сообщении.
Штаб отмечает, что спустя еще два месяца ареста правоохранительные органы должны будут либо предъявить Тихановскому обвинение, либо отпустить его из-под стражи.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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