Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре превысил критическую отметку в 7 м
Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре повысился за последние сутки на 9 см, достигнув критического уровня в 7 м, передает РИА «Новости» со ссылкой на Управление ГОЧС администрации города Юность.
Уточняется, что уже 6,5 м считается «опасным явлением».
По данным МЧС, в Комсомольске-на-Амуре под ударом водной стихии находятся 229 дачных участков, подтоплены подвалы 6 социально-значимых объектов и 47 многоквартирных домов.
Ожидается, что пик паводка пройдет 1-2 октября, когда уровень воды в Амуре вырастет до 710-720 см.
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