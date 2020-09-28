Власти Петербурга проработают вопрос о переходе на удаленку
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на дистанционную работу из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Органам государственной власти дал поручение проработать возможность перехода на удаленный режим работы. С такой же рекомендацией правительство города обратилось к руководителям предприятий и организаций», — сказал глава города.
Он добавил, что в городе будет усилен контроль за соблюдением «масочного режима» и социальной дистанции.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России за сутки выявили 8 135 случаев заражения коронавирусом
— Попова: COVID-19 становится сезонным заболеванием
— Попова заявила, что новые ограничения по коронавирусу вводить не планируется