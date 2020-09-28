Власти Петербурга проработают вопрос о переходе на удаленку

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на дистанционную работу из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Органам государственной власти дал поручение проработать возможность перехода на удаленный режим работы. С такой же рекомендацией правительство города обратилось к руководителям предприятий и организаций», — сказал глава города.

Он добавил, что в городе будет усилен контроль за соблюдением «масочного режима» и социальной дистанции.

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